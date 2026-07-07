В России стали есть меньше стейков и больше фарша

«Коммерсант»: в России стали покупать меньше стейков и больше полуфабрикатов

Продажи стейков в России за первые три месяца 2026 года упали на 13% год к году в натуральном выражении. Об этом сообщил «Коммерсант» на основании данных аналитической компании NTech.

Меньше стали покупать также сырокопченые и вяленые колбасы, цельные тушки птицы. Одновременно на 9–14% вырос спрос на колбасную нарезку, фарш, субпродукты и полуфабрикаты.

Спрос на недорогую продукцию, такую как стейки из свинины, стагнирует или снижается, а на нарезки и деликатесы в мелкой фасовке растет. Эксперты NTech предположили, что это вызвано желанием горожан тратить меньше времени на приготовление пищи.

Вместе с тем, в «Черкизово» отметили, что потребители перешли с говяжьих стейков на фарш и котлеты из того же вида мяса. В компании считают, что это делают в целях экономии.

Ранее Минсельхоз Подмосковья сообщил, что за январь–май 2026 года в регионе выпустили 122,6 тысячи тонн мяса птицы. Это на 4% больше, чем в 2025.