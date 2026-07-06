Подмосковье нарастило производство мяса птицы на 4% за год

Всемирный день жареной курицы, который ежегодно отмечают 6 июля, напоминает не только о популярном блюде, но и о развитии птицеводческой отрасли. Подмосковье сохраняет лидирующие позиции в производстве мяса птицы, оставаясь одним из ведущих регионов страны по этому направлению.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, за январь-май 2026 года в регионе выпустили 122,6 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, включая продукцию для детского питания. Это на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Сегодня на Московскую область приходится около 8% общероссийского производства мяса птицы и 20% объема, которое выпускают в Центральном федеральном округе. По этим показателям регион занимает второе место как в ЦФО, так и в России.

Весомый вклад в развитие отрасли вносят предприятия «Элинар-Бройлер», «Куриное Царство», «Шульгино» и «Богородские деликатесы».

По итогам прошлого года объем производства мяса птицы в Подмосковье достиг 277,9 тысячи тонн. В региональном Минсельхозпроде отмечают, что местные производители продолжают модернизировать предприятия, увеличивать производственные мощности и расширять ассортимент, обеспечивая жителей качественной и безопасной продукцией.