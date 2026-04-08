В России спрогнозировали резкое падение вылова лососевых

Росрыболовство: вылов лососевых упадет на 85,5-105,5 тысячи тонн в 2026 году

Суммарные объемы вылова лососевых по итогам 2026 года в России снизятся примерно на 85,5-105,5 тысячи тонн. Об этом ТАСС заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«По лососевым ожидаем снижение по вылову. Пока сложно сказать, сколько в итоге выловят. Будем надеяться, что где-то порядка 230-250 тысяч тонн поймаем», — сказал он.

Россия в 2025 году сохранила лидерство по добыче тихоокеанских лососей — вылов остался на уровне 335,5 тысячи тонн. В 2024-м вылов лососевых стал минимальным за последние 20 лет, опустившись до показателя 235,5 тысячи тонн.

Самой массовой рыбой в России остается минтай, отмечал президент Ассоциации добытчиков Алексей Буглак. По его словам, ее уникальность заключается в естественном происхождении, в отличии от прочей аквакультуры.

