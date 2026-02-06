Стало известно, какая рыба самая доступная в России

Самым доступным природным белком, который не выращивается искусственно, является российский минтай. Об этом заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в интервью РИА «Новости» на деловой сессии по развитию рыбного рынка.

Он отметил, что уникальность этой рыбы заключается в ее естественном происхождении. В этом состоит ключевое отличие минтая от искусственно выращиваемой курятины или аквакультуры.

«Немаловажное преимущество минтая — это доступная цена в сравнении с другими видами рыбы», — подчеркнул Буглак.

Минтай стабильно входит в топ самых доступных по цене видов рыбы в стране. Эксперт также назвал эту рыбу диетической, указав, что в 100 граммах продукта содержится 20 граммов белка и один грамм жира.

При этом минтай универсален для переработки и подходит для производства филе, продукции в панировке и полуфабрикатов. Эта рыба является самой массовой в России с долей в национальном вылове более 40%.

В прошлом году рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 миллиона тонн минтая.

Ранее экономист рассказал, что увеличение стоимости скумбрии, ранее считавшейся «народной» рыбой, обусловлено проблемами в цепочках поставок.