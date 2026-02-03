Экономист Алексеев объяснил изменение цен на скумбрию сложной доставкой

Увеличение стоимости скумбрии, ранее считавшейся «народной» рыбой, обусловлено проблемами в цепочках поставок. Подробнее рассказал экономист и социолог Дмитрий Алексеев в беседе с Life.ru .

По его словам, сложности возникли с доставкой, хотя места вылова остались прежними. Морские перевозки стали дороже из-за перебоев с судоходством через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.

Как пояснил специалист, цены на скумбрию сегодня нестабильны: они могут резко возрасти на 30% или снизиться после удачного вылова в Норвегии. В России высокие цены на скумбрию также связаны с зависимостью от импорта.