В России согласовали новые меры против кибермошенников

Оперштаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям для системы «Антифрод».Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Платформу создали в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запустили в марте 2026 года. Она объединила государственные органы и коммерческие организации для оперативного обмена данными о киберугрозах.

Один из сценариев предусматривает временную блокировку дистанционного банковского обслуживания. Если оператор связи передаст в «Антифрод» сведения о захвате сим-карты злоумышленником, банки приостановят операции по привязанному к ней номеру на 24 часа.

В это время мошенник не сможет войти в банковское приложение, подтвердить перевод или оформить кредит. Авторы инициативы предположили, что такая мера снизит риск хищения денег после получения преступниками контроля над сим-картой.

Ранее россиянам напомнили о мерах защиты пожилых людей от кибермошенников. Для этого родственникам необходимо сочетать регулярные разъяснения с техническими ограничениями.