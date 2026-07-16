Юрист Чирикова посоветовала проводить с пожилыми разъяснительные беседы о мошенниках

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова поделилась методами защиты пожилых людей от кибермошенников. Об этом сообщил RT .

Специалист рекомендовала применять комплексный подход, который включает разъяснительные беседы и технические ограничения.

«Нужно стараться регулярно проводить разговоры, чаще объяснять, какие схемы сейчас в ходу: звонки от „сотрудников банка“, „соцзащиты“, сообщения о „родственнике в беде“, „звонки от сотрудников спецслужб и из полиции“, — отметила эксперт.

По ее словам, важно уделить внимание технической стороне защиты. Юрист посоветовала установить суточный лимит на транзакции и покупки в банковском приложении, создать надежный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуги», добавил «ФедералПресс».