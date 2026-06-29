В России собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

Российские аграрии собрали 1,24 миллиона тонн зерна нового урожая, а средняя урожайность оказалась в полтора раза выше прошлогодней. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Уборочная кампания набрала обороты: работы проходят на площади 279,7 тысячи гектаров. Средняя урожайность достигла 44,5 центнера с гектара.

В министерстве связали такие показатели с комплексной работой сельхозпроизводителей, использованием высокопродуктивных сортов и гибридов, качественных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и современных агротехнологий.

По итогам 2025 года российские аграрии собрали больше 144 миллионов тонн зерна. Этот результат стал третьим в истории страны.

В Подмосковье основные производители зерновых культур — это Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы и Коломна. В этом году в регионе в рамках государственного мониторинга планируют проверить более 350 тысяч тонн пшеницы. Исследования проведут в 25 округах региона.