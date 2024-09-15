В России с 15 сентября запретили продавать одежду без маркировки

Закон о запрете продавать некоторые виды одежды без маркировки в России вступил в силу 15 сентября. Постановление разместили на сайте правительства .

Нововведение коснулось предметов легкой промышленности: брюк, костюмов, юбок, блуз, спортивной и верхней одежды, шарфов, галстуков. До этого разрешалось перемещать и реализовывать продукцию, которую изготовили или ввезли в Россию до 1 апреля 2024 года.

Изначально предполагалось, что новый запрет вступит в силу 30 июня, но власти решили перенести дату на 14 сентября 2024 года.

«В то же время оборот и вывод из оборота немаркированных остатков товаров, упомянутых в первом абзаце данного подпункта, разрешены до 14 сентября 2024 года включительно», — уточнили в постановлении с учетом изменений.

Задача маркировки одежды — уменьшение числа контрафакта. Внедрение системы обязательной маркировки на производстве обеспечивает подлинность и качество товаров. Можно отслеживать путь каждой единицы, что исключает возможность появления подделок на рынке.

Ранее адвокат Алексей Карабаев рассказал, как вернуть деньги за поддельный товар, купленный на маркетплейсе. По словам эксперта, для проверки его на подлинность можно запросить сертификат соответствия и декларацию соответствия.