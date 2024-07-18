Адвокат Карабаев: для проверки товара на подлинность можно запросить сертификат соответствия и декларацию соответствия

Адвокат Алексей Карабаев в разговоре с изданием Life рассказал, как вернуть деньги за поддельный товар, купленный на маркетплейсе.

Перед покупкой того или иного товара покупатель может запросить два документа — сертификат соответствия и декларацию соответствия. Все эти документы оформляют импортеры, чтобы подтвердить безопасность своей продукции. Карабаев также советует проверять серийный номер товара на сайте бренда.

«У товара обязательно должна быть маркировка в зависимости от своего типажа (обувь, одежда, лекарства, молочная продукция, минеральная вода, парфюмерия, табачные изделия)», — уточнил юрист.

В случае покупки контрафакта необходимо связаться с поддержкой и попросить вернуть деньги за товар. Обычно продавцы с маркетплейсов идут на встречу, добавил Карабаев.