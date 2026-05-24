В России резко упала популярность одного мужского имени

Имя Дмитрий потеряло популярность в России: за последние два года оно опустилось на две строчки в рейтинге мужских имен. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Сейчас Дмитрий находится на 11-м месте. Как сообщила пресс-служба Управления ЗАГСа Москвы, за 2025 год в столице родились чуть больше тысячи мальчиков с этим именем. Пик его популярности пришелся на 70-е и 90-е годы — тогда имя занимало вторую строчку рейтинга.

В Подмосковье возродилась мода на древнерусские имена. Детей все чаще стали называть Мирославами, Ярославами, Матфеями и другими устаревшими именами. Наибольшей популярностью пользуются Митрофан и Прасковья.

Около 20 лет назад младенцев часто называли Настями, Сашами и Катями, а в 2025 году среди родителей пошел тренд на имена персонажей сериалов и актеров. Так, в Москве появились Финист, Лукас, Майк и Генри.

Самыми модными в прошлом году оказались имена София и Михаил. В топе среди девочек также оказались Ева, Анна, Мария и Варвара, а среди мальчиков — Александр, Артем, Матвей и Тимофей.