Дети в Москве в 2025 году получали имена в честь персонажей сериалов и актеров

В 2025 году некоторые москвичи называли детей в честь героев фильмов и сериалов. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на исследование киноканала Cinema и пресс-службы столичного управления ЗАГС.

Среди необычных имен, которые давали новорожденным, — Финист, Алиса, Лукас, Майк и другие. Например, одного ребенка назвали Владимиром Финистом в честь главного героя фильма «Финист. Первый богатырь».

Также среди популярных кинематографических имен оказалось имя Алиса — так назвали 1 072 девочки. Героиня с таким именем есть в фильме Юрия Хмельницкого «Алиса в стране чудес», экранизации одноименной сказки Льюиса Кэрролла.

Именем Рамина назвали 20 девочек, еще шестерых новорожденных назвали Элли. Так зовут героинь ленты Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», снятой по мотивам повести Александра Волкова.

Некоторые родители вдохновлялись именами героев сериала «Очень странные дела» — Лукасом, Генри и Майком. В частности, имя Лукас в Москве дали 13 мальчикам, Генри — трем, а Майк — одному.

Продолжает оставаться актуальной и тенденция выбирать имена с древнерусскими корнями. Среди наиболее редких имен, которые дети получили в Московской области с начала 2026 года, — Митрофан и Прасковья. Также в топе необычных имен для мальчиков — Аникей, Велеслав, Ефимий, Спиридон и Фаддей, а для девочек — Аполлинария, Весна, Милолика, Полианна и Устинья.