Названы самые модные имена для детей в 2025 году в России

В России топ популярных имен в 2025 году возглавили София и Михаил

В России топ имен для новорожденных в 2025 году возглавили София и Михаил. Об этом сообщил ТАСС , проанализировавший данные на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

Популярность этих имен не идет на убыль уже несколько лет подряд. В прошлом году именем София назвали 20 864 девочки. В пятерку любимых россиянами имен попали также Ева, Анна, Мария и Варвара.

Самое модное имя для мальчиков — Михаил. Его выбрали 24 671 раз. В топ-5 вошли также Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова назвала самые необычные имена новорожденных москвичей в прошлом году. Некоторых мальчиков назвали Доном и Горыней, а среди девочек запомнились имена Флора и История.

В ноябре 2025 года в Химках одну из новорожденных девочек назвали Эмилией. В целом же по всему Подмосковью встречались такие редкие имена, как Аметиста, Веста и Сакура для девочек, а также Ной, Посейдон и Ставр — для мальчиков.