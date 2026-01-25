В России расширили возможности применения «цифрового паспорта»

РИА «Новости»: в клиниках разрешат предъявлять паспорт через «Госуслуги»

Россияне смогут подтверждать личность с помощью электронного паспорта на портале «Госуслуги» в салонах связи и частных клиниках с 27 февраля. РИА «Новости» ознакомилось с постановлением правительства России, где определены новые правила.

Новые правила станут четвертым этапом реализации указа президента Владимира Путина о цифровом документе. Согласно документу, операторам связи и медучреждениям необходимо будет принять цифровую копию паспорта.

Для использования в медицинских клиниках гражданин должен быть ранее принят там на персонифицированный учет. Возможность применять электронный паспорт для подтверждения личности появилась у россиян в сентябре 2024 года.

Ранее в Госдуме сообщили, что с 2026 года россияне смогут указывать в паспортах идентификатор записи из единого федерального информационного регистра для использования государственных информационных систем.