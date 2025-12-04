В паспортах россиян появится «цифровая метка»

Депутат Панеш: с 1 января в паспортах можно ставить отметку ИД ЕРН

С 2026 года россияне смогут указывать в паспортах идентификатор записи из единого федерального информационного регистра для использования государственных информационных систем. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах», — сказал он.

Нововведение упростит получение государственных и муниципальных услуг. Депутат объяснил, что указав номер метки, владелец паспорта сможет дистанционно подтвердить личность. Для того, чтобы поставить ее, нужно обратиться в ближайший МФЦ или отделение Главного управления по вопросам миграции МВД России.

