В России предложили ввести обязательную идентификацию для доступа к контенту 18+

В России необходимо ввести обязательную верификацию личности по паспорту для доступа к онлайн-материалам, предназначенным для совершеннолетних (18+). Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, множество несовершеннолетних сейчас свободно могут смотреть контент с возрастной маркировкой 18+. В него входят видео блогеров с нецензурной бранью, эпизоды жестокости и одобрение девиантных поступков.

Из-за этого у подрастающего поколения формируется искаженная модель поведения и утрачиваются культурные ориентиры.

«Что можно этому противопоставить, чтобы исправить ситуацию и выровнять психологическое состояние еще неокрепших умов? Определить, что контент с маркировкой 18+ может быть доступен для российских пользователей лишь после идентификации», — сказал он.

Идентифицировать личность можно через паспорт, банковские данные или водительские права.

Также Машаров отметил, что нельзя останавливать развитие технологий, но при этом уже сейчас важно принимать необходимые меры по защите детей от опасного контента.

Ранее в России предложили ввести запрет на дискредитацию материнства в Сети. Инициативу разработали на фоне распространения в социальных сетях негативного отношения к родительству.