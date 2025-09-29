В России предложили ввести запрет на дискредитацию материнства в соцсетях

В России хотят ввести запрет на дискредитацию материнства в социальных сетях. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Об этом написал Life.ru .

По его мнению, институт семьи и материнства нуждается в защите от деструктивной критики в интернете. Причиной для заявления послужило распространение в соцсетях негативного отношения к родительству.

«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда в открытом доступе матерями, зачастую ведущими так называемые «блоги», транслируются откровенно депрессивные настроения. Фразы вроде «лучше бы я не рожала» или «вы десять раз подумайте, прежде чем заводить детей», а также осуждающие комментарии о жизненных условиях других семей, подрывают фундаментальные ценности», — заявил депутат.

Михаил Иванов подчеркнул, что такие высказывания наносят вред демографическому благополучию страны. Он считает, что нужно создать правовой барьер для тех, кто занимается дискредитацией материнства и семьи.