В России предложили сократить летние каникулы для школьников

В России следует сократить летние каникулы до двух месяцев. Такое предложение озвучила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью «Говорит Москва» .

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что по факту обучение заканчивается в апреле. Сначала школьники отправляются на длинные майские праздники, а после только сдают аттестации, не проходя новых тем. А впереди еще остаются летние каникулы.

Отсутствие занятости у детей в этот период становится проблемой для родителей, поскольку все три месяца дети в основном сидят дома.

Ярославская предложила сделать июнь учебным и занять ребят чем-то полезным: творческими предметами или спортом. Однако из-за этого придется сдвинуть сроки ЕГЭ.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России призвал ввести в школах 12-летнее обучение, отметив, что отправлять детей в школу нужно будет в шесть лет, как во всех развитых странах.