В России предложили увеличить срок обучения в школах до 12 лет
Общественник Гриб призвал ввести в школах в 12-летнее обучение
Срок обучения школьников следует увеличить с 11 до 12 лет. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.
Он уточнил, что детей нужно отправлять учиться в шесть лет.
«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира», — рассказал Гриб.
По его мнению, реалии времени диктуют изменения в школьном образовании. Он напомнил об усложнении программ обучения и увеличении числа предметов и научных дисциплин.
Общественник добавил, что во многих странах искусственный интеллект начинают изучать чуть ли не в начальной школе.
«Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет», — объяснил он.
Ранее Минпросвещения утвердило продолжительность обучения по программе начального общего школьного образования. Согласно документу, освоение материала не может длиться больше четырех лет, а совокупный объем учебной нагрузки не должен превышать 3305 академических часов.