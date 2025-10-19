В России предложили увеличить срок обучения в школах до 12 лет

Фото: В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ / Медиасток.рф

Общественник Гриб призвал ввести в школах в 12-летнее обучение

Срок обучения школьников следует увеличить с 11 до 12 лет. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

Он уточнил, что детей нужно отправлять учиться в шесть лет.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира», — рассказал Гриб.

По его мнению, реалии времени диктуют изменения в школьном образовании. Он напомнил об усложнении программ обучения и увеличении числа предметов и научных дисциплин.

Общественник добавил, что во многих странах искусственный интеллект начинают изучать чуть ли не в начальной школе.

«Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет», — объяснил он.

Ранее Минпросвещения утвердило продолжительность обучения по программе начального общего школьного образования. Согласно документу, освоение материала не может длиться больше четырех лет, а совокупный объем учебной нагрузки не должен превышать 3305 академических часов.