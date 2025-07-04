В России потребовали запретить «Международное движение сатанизма»

Генпрокуратура и Минюст России потребовали признать экстремистской и запретить деятельность организации «Международное движение сатанизма». Об этом сообщили на сайте ведомства.

В Минюсте отметили, что Верховный суд рассмотрит исковое заявление о признании запрете деятельности организации на территории России 22 июля.

Ранее стало известно, что в Госдуме начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России как экстремистского движения. Инициативу также поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что в стране ведут деятельность секты, входящие в международные движения сатанистов.

В конце июня суд приговорил лидера секты «Последний завет» Сергея Торопа к 12 годам строгого режима. В 1991 году он создал секту в Красноярском крае, чтобы подчинять себе людей и привлекать их деньги.