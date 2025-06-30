Основателя «секты Виссариона» посадили на 12 лет

Лидера секты «Последний завет» Виссариона (в миру — Сергея Торопа) приговорили к 12 годам строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

По данным следствия, Тороп с подельниками создал секту в 1991 году в Красноярском крае, чтобы подчинять себе других людей и вместе с этим привлекать их деньги. Более 20 человек признали потерпевшими по делу, из них 16 пострадали морально, здоровью шестерых причинили тяжкий вред, одного — средней тяжести.

Кроме того, Виссарион и другие подсудимые похитили из регионального бюджета более пяти миллионов рублей. Одного из них, как и самого Торопа, приговорили к 12 годам лишения свободы, другого — к 11.

В 2022 году секту ликвидировали решением Красноярского краевого суда.