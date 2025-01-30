Госдума начала готовить проект о запрете сатанизма

В Государственной думе начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России. Об этом ходе круглого стола комитета по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений сообщил депутат Николай Бурляев.
«О сатанизме было сказано, как о действующей структуре. Начали готовить проект о запрете санатизма. Надеюсь, что комитет буквально за 10 дней представит проект против сатанизма», — сказал он.
Круглый стол в Госдуме проходит в рамках Рождественских образовательных чтений. В 2025 году тема чтений — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее также выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Он отметил, что в стране ведут деятельность секты, входящие в международные движения сатанистов.
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