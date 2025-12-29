В России потребовали на новогодние праздники сделать все парковки бесплатными

В Госдуме предложили установить сделать бесплатной парковку в праздничные дни во всех регионах России. С такой инициативой к министру транспорта РФ Андрею Никитину обратились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы Роза Чемерис и Антон Ткачев. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Авторы инициативы напомнили, что решение о бесплатной парковке в новогодние праздники принимают региональные власти, поэтому условия для водителей различаются. Например, у многих россиян нет тех же прав, которыми пользуются, жители Москвы, однако праздничные выходные действуют по всей стране.

«Считаем необходимым законодательно установить, что на всей территории России парковочные места на платных городских парковках должны быть бесплатными в новогодние праздники», — отметили в документе.

Депутаты предложили утвердить период с 31 декабря по 10 января как единые дни бесплатной парковки по всей стране. По их мнению, граждане позитивно оценят нововведения особенно в праздники, когда государственная политика должна быть направлена на создание комфортного передвижения.

