В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

С начала следующего года в России появятся новые дорожные знаки. С 1 января вступают в силу новые изменения в ГОСТ.

Например, планируют установить таблички «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», сообщило РИА «Новости». А знак «Парковка» теперь будет сообщать не только о разрешенном месте для стоянки, но и о способе парковки автомобиля.

Информационная табличка «Вид транспортного средства» четко обозначит, что знак относится к легковым такси. А «Время действия» позволит указывать месяцы, когда знак действует. Раньше нужно было обозначить только дни недели или время суток.

Кроме того, вводятся новые таблички: «Глухие пешеходы» и «Влажное/заснеженное покрытие». А знак «Стоп-линия» теперь разрешили устанавливать вертикально.

С 1 января 2026 года в России отменят автопродление водительских прав. Однако документы, срок действия которых истечет до конца 2025 года, будут оставаться действительными еще три года.