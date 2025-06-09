В России появится Центр развития ИИ

Правительство России приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта для систематизации внедрения технологии в стране. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, его слова привела пресс-служба аппарата кабмина.

Центр займется тиражированием и отбором типовых решений, координацией госорганов, бизнеса и регионов, методологическим и экспертным сопровождением, а также организацией международного сотрудничества. Координировать работу центра будет Григоренко.

«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения ИИ были доступны всем россиянам, а наша страна на мировых рынках повышала конкурентоспособность за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий участников процесса развития технологий искусственного интеллекта в России», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что также задачей центра станет тиражирование лучших практик, существующих в России, входить организация международного сотрудничества и нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности технологий ИИ в России.

Ранее россияне рассказали о страхе увольнения из-за искусственного интеллекта.