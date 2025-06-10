В России откроют военное училище для беспилотных войск

В Минобороны России рассматривают проект создания Высшего военного училища войск беспилотных систем в Подмосковье. Об этом сообщил источник газеты «Известия» .

Учебное заведение планируют открыть к 1 сентября 2027 года для подготовки офицеров нового рода войск. Сейчас в стране нет подобных военных вузов, которые готовят людей к работе с дронами. Отдельные программы есть только в некоторых вузах, например, в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, или в Рязанском десантном училище.

«Сейчас армии и флоту нужны не только операторы, которые управляют непосредственно БПЛА или другими роботизированными комплексами, но и командиры — специалисты, которые отвечали бы за работу подразделений автономных систем», — сказал источник журналистов.

По его словам, параллельно с офицерским училищем необходимо создавать учебные центры для подготовки рядового и сержантского состава, где военнослужащие как срочной, так и контрактной службы могли бы осваивать работу с беспилотными системами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал внедрять новые технологии при развитии беспилотников. По его словом, в отдельных сферах российские дроны стали самыми передовыми в мире.