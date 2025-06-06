Путин призвал внедрять новые технологии при развитии беспилотников

Президент России Владимир Путин призвал членов правительства контролировать внедрение новых технологий, что особенно важно в развитии беспилотных авиационных систем. Внимание на это он обратил на открытии заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что в отдельных сегментах российские БПЛА уже являются самыми передовыми в мире и превосходят иностранные аналоги. Для наращивания объема и качества работ в этой области предусмотрели специальный нацпроект.

Ранее стало известно, что Путин назвал новые национальные проекты базовыми и ключевыми инструментами формирования будущего страны.