В России одобрили создание новой игорной зоны

В России может появиться шестая игорная зона. Кабинет министров поддержал законопроект Минфина о ее создании в Республике Алтай. Сейчас активно работают четыре игорных зоны: в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. В Крыму строительство зоны находится в процессе.

Новый объект создаст рабочие места и увеличит турпоток, считают авторы. Институт законодательства и сравнительного правоведения добавляет, что проект поможет региону стать менее зависимым от дотаций, сообщили «Известия».

«Это решение носит прикладной экономический характер и нацелено на создание нового центра притяжения для определенного сегмента туристов», — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В России азартные игры и казино запрещены с 1 июля 2009 года. Вся игорная деятельность вне официальных зон (за исключением букмекерских компаний, тотализаторов и лотерей) считается незаконной.

Законопроект направлен на поддержку социально-экономического и туристического роста на Алтае, отметил Груздев.

«Инициатива демонстрирует подход, при котором сохраняется баланс между строгим госконтролем над оборотом азартных игр и использованием этого регулирования как инструмента региональной политики», — подчеркнул председатель правления АЮР.

Однако не все согласны с тем, что новая игорная зона нужна на Алтае. Ранее эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин заявил, что разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток. По его мнению, проект бесперспективен и не принесет значительного дохода. Депутат Виталий Милонов уверен, что игорная зона принесет на Алтай грязные деньги и преступников.