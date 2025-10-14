Эксперт по игорному бизнесу Слободкин не увидел необходимости в создании новой игорной зоны на Алтае

Минфин РФ разработал законопроект о создании новой игорной зоны на Алтае. В пояснительной записке к документу говорится, что реализация инициативы обеспечит дополнительный стимул для развития региона, увеличит туристический поток и создаст новые рабочие места. Эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в беседе с ИА НСН заявил, что разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток.

По его мнению, это бесперспективный проект, которые не принесет существенных заработков.

«Организацию новых игорных зон в каких-то медвежьих углах я не приветствую, потому что из этого ничего не выйдет. Установят 10-20 столов, на этом все закончится. Бюджет будет получать в год 20-30 миллионов рублей», — уверен Слободкин.

Серьезными поступлениями в бюджет могут быть игорные зоны рядом с городами, добавил он.