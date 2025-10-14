«Искренне не завидую»: что принесет Алтаю новая игорная зона

Минфин предложил создать новую игорную зону в Республике Алтай, чтобы привлечь туда туристов и создать рабочие места. К чему это может привести, рассказал 360.ru замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Никто не поспорит, что людей туда станет ездить больше, но каких? Маньяки, мутные личности, какие-то сомнительные персонажи, которые будут просаживать деньги — свои, родственников, близких, детей. Нужны ли Алтаю такие люди? Они привезут с собой не только деньги, но и огромный рост криминалитета. Поэтому, конечно, искренне не завидую тем людям, которые окажутся рядом с этими зловонными местами», — заявил депутат.

Он назвал казино «чертовыми балаганами» и добавил, что деньги от них «не то что пахнут, они смердят». По мнению Милонова, Алтаю необходимо привлекать туристов за счет красивой природы и богатой культуры, а сравнением с Лас-Вегасом не стоит унижать ни один регион России.

«Вегас — это место, где люди себе пули в висок пускают, где бандиты, гангстеры и проститутки. Я не считаю, что у нас какой-то регион настолько заслужил такой черной участи», — подытожил собеседник 360.ru.

