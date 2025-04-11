В России обсудят запрет искусственного интеллекта с «угрожающим уровнем риска»

В России создали профильную рабочую группу с привлечением депутатов, юристов, консалтинговых компаний и участников рынка, которая обсудит регулирование искусственного интеллекта (ИИ), несущего в себе «угрожающий уровень риска». Об этом сообщил РБК .

По информации источника, специалисты разработали проект закона «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России». В пояснительной записке к документу говорится, что он необходим для реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

Депутаты предлагают запретить в России опасные системы, создающие угрозу безопасности государства, личности и общества, а также ввести ответственность за причинение вреда для жизни. Кроме того, они проработали вопрос прав на результат интеллектуальной деятельности, созданный с использованием ИИ.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев рассказал об основных проблемах, мешающих развитию искусственного интеллекта в России.