Депутат Ткачев: дорогостоящее оборудование не дает развиваться ИИ в России

Депутат Госдумы Антон Ткачев в интервью радио Sputnik рассказал о двух основных проблемах, мешающих развитию искусственного интеллекта в России.

Это отсутствие держателей больших данных и дорогостоящее оборудование.

По словам депутата, крупные компании являются держателями больших данных, но они корпоративные. Минцифры сейчас работает над созданием государственной информационной системы, которая позволит малым разработчикам получать доступ к большим данным для разработки собственных решений. Это должно способствовать увеличению конкуренции и появлению новых решений для людей.

Еще одна проблема — дорогостоящее оборудование, необходимое для работы с ИИ. Малые команды разработчиков могут потратить несколько миллионов рублей только на обеспечение себя необходимым оборудованием.

Депутаты ждут от правительства решений по созданию «библиотеки данных» для малых разработчиков и помощи в обеспечении спросом центры обработки данных, заключил Антон Ткачев.