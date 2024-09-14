В России наступил церковный Новый год

В субботу, 14 сентября, православные христиане отмечают начало индикта — Нового года по церковному календарю. В переводе с латыни индикт означает «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет.

«В конце индикта объявляли размер налога и собирали его. Суммы и начало индиктов были разными в зависимости от урожайности», — отмечала в беседе с 360.ru религиовед доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

В дальнейшем император Октавиан Август определил конкретный день сбора налогов. Им стал день его рождения — 23 сентября. И все императоры придерживались этого правила.

В 462 году дату индикта перенесли на 1 сентября. Сумма налога изменялась каждый год. В 537-м император Юстиниан I издал 47-ю новеллу и ввел единообразие в летоисчислении. Новый год стали указывать во всех официальных документах в империи. Он начинался 1 сентября. Постепенно слово «индикт» утратилось, а люди начали упоминать вместо него год.

На Руси Новый год долго праздновали 1 марта. В 1492-м, за год до падения Византии, русская Церковь провела Собор, постановив начинать отсчет года с 1 сентября.

Затем Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, а с 1918 года его начали отмечать 1 января по новому стилю. Поэтому Новолетие, или начало индикта, закрепилось исключительно как церковный праздник. Сейчас оно приходится на 14 сентября по новому стилю.