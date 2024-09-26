В России нашли способ борьбы с фиктивными браками ради ВНЖ

Володин предложил увеличить до 3 лет срок брака для получения ВНЖ

Для получения вида на жительство в России иностранцам предстоит не меньше трех лет жить в браке с гражданином страны или воспитывать усыновленного ребенка. Поправки в Госдуму внес ее председатель Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет. <…> Заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства», — сказал он.

Аналогичное право Володин предложил распространить на отцовство в случае усыновления. После принятия закона только по истечении трех лет иностранец сможет претендовать на получение ВНЖ в упрощенном порядке, вне квоты.

Володин внес поправки к законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении 10 апреля. Изначально депутаты предлагали установить двухлетний порог.

По данным МВД, с 2021 года иностранцы ради миграционного статуса заключили 4,3 тысячи фиктивных браков. Адвокат Алексей Михальчик предупредил, что россиянину участие в этой афере грозит уголовной ответственностью.