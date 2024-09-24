Адвокат объяснил критерии и опасность фиктивного брака

Фиктивный брак по сути своей представляет махинацию с государственным институтом брака, заявил адвокат Алексей Михальчик. В беседе с 360.ru эксперт напомнил о том, какая ответственность предусмотрена за подобные действия по действующему законодательству.

«И естественно, фиктивные браки — это проблема не только нашей страны, но и многих других успешных и развитых государств», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Почему идут на такие махинации? Потому что при условии брака с гражданином России иностранец может в упрощенном порядке оформить документы, необходимые для легального проживания в стране, — сначала это будет разрешение на временное проживание, затем вид на жительство, потом и гражданство.

«Когда мы говорим о проблеме фиктивных браков, то, прежде всего, конечно, подразумеваем фиктивные браки, которые совершаются с целью узаконить пребывание иностранного гражданина на территории РФ», — указал специалист.

Для того чтобы понять, что грозит тому, кто решил заработать на фиктивном браке, а за него, как правило, платят деньги или предоставляют какие-то блага, нужно определится с терминологией, продолжил адвокат.

Согласно Семейному кодексу РФ, брак создается для деторождения, ведения совместного хозяйства, то есть для целей создания семьи, отметил юрист, а когда этого не происходит, есть подозрение, что и настоящего брака нет, а есть только фиктивный.

«То есть выработаны определенные критерии. И службы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с незаконной миграцией, понимают, какие параметры надо проверять, если так можно выразиться, чтобы понять, фиктивный брак или нет», — пояснил Михальчик.

В первую очередь, по его словам, речь идет о совместном проживании. Тут же он уточнил, что есть, безусловно, и такая разновидность брака, который называют гостевым. Но, по мнению адвоката, к этому нужно относиться скорее как к некой «экзотике».

«Помимо этого, могут учитываться и совместные траты, приобретение имущества, деторождение. Все это может свидетельствовать, что брак реальный. Если таких факторов нет, может ставиться вопрос о том, что брак фиктивный. Но таковым его может признать только суд», — указал эксперт.

Случаи уголовной ответственности

Михальчик также обратил отдельное внимание, что для россиянина, который заключает фиктивный брак с иностранцем, за это нарушение может наступить и уголовная ответственность.

«Во многих источниках пишут, что ничем существенным это не грозит, кроме иска от прокуратуры с требованием о возврате денег, полученных незаконным путем, но сейчас судебная практика и практика привлечения к уголовной ответственности идет уже по сценарию достаточно негативному для людей, которые решили таким образом заработать», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Также он отметил случаи привлечения к ответственности за участие в организации незаконной миграции иностранцев. И если раньше бытовало мнение, что для наступления уголовной ответственности по такой статье фиктивных браков нужно заключить много, то сейчас, по его словам, есть дела, где речь идет всего об одном таком прецеденте.