В России началась самая короткая в году рабочая неделя

Самая короткая рабочая неделя в году началась в России. Уже со среды начнутся праздничные дни, которые продлятся до 11 января. Об этом свидетельствует информация из постановления правительства , подписанного премьером Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, выходные 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесли на 31 декабря и 9 января.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что 30 декабря — полноценный рабочий день.

Зато в следующем году у россиян не будет шестидневных рабочих недель. Входящая в тот же комитет депутат Светлана Бессараб рассказала, что в году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней без учета положенного по закону 28-дневного отпуска.