Наступающий год пройдет без шестидневок

В следующем году у россиян не будет шестидневных рабочих недель. Шестидневка ожидает работников только в 2027 году, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она назвала 2026 год сбалансированным и достаточно благоприятным по соотношению рабочих и выходных дней.

«В предстоящем году не планируется ни одной шестидневной рабочей недели. Количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118, и это еще без учета 28-дневного отпуска в календарных днях», — подчеркнула парламентарий.

Иная ситуация ожидается в 2027 году. По ее словам, шестидневной планируют сделать одну неделю осенью. Суббота 13 ноября станет рабочей, так как накануне россияне отдохнут четыре дня: с 4 по 7 ноября

Депутат добавила, что документ с точным расписанием праздничных и выходных дней в 2027 году появится в конце 2026 года.

Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что сотрудников можно привлечь к работе в праздники только с их согласия. Исключения касаются только работ, связанных с предотвращением катастрофы, стихийных бедствий