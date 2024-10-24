Ожидания и реальность. Перейдет ли Россия на четырехдневную рабочую неделю?

В России идею о введении четырехдневной рабочей недели озвучивали не раз, но пока на практике так и не применили. Реальный эксперимент провели в Германии, выяснив, что такой график повышает эффективность сотрудников. Это позитивно отражается и на экономике страны. Вопрос о том, поменяют ли в РФ рабочий график и кому, ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила с главным внештатным психологом Минздрава по Новгородской области Михаилом Хорсом.

По его словам, сокращение пятидневной рабочей недели и улучшение психологического состояния людей мало взаимосвязаны.

«Чтобы улучшить психологическое состояние людей, необходимо этим людям работать со своими представлениями о своей жизни. Например, сейчас мы видим вспышку молодежной депрессии. 25−35-летние люди массово сидят в депрессии, страдают, потому что у них были иллюзорные представления о их работе», — пояснил собеседник 360.ru.

Хорс отметил, что молодые люди думали, что после окончания института, где они хорошо учились, «на них будут молиться» на рынке труда. Только в реальности этого никто делать не будет. На работе конкуренция, агрессия и непонимание, а не парниковые условия, обеспечиваемые им ранее родителями.

Он добавил, что тогда молодежь начинает считать жизнь плохой, раз она не соответствует их ожиданиям. Они от нее «убегают в депрессию, а из депрессии прыгают дальше — кто в компьютерные игры, кто в наркотики, кто в порнографию». Собеседник 360.ru пояснил, что проблема решается только сменой фантазийных и идеалистических образов о работе, о себе самом и об окружающих на более реалистичные.

Кроме того, по словам Хорса, у россиян, работающих официально, хватает дней отдыха. Это еженедельные выходные, отпуск, майские, новогодние и другие праздники. По сути, они треть года, если не больше, не работают.