В России могут ввести постоянный мониторинг доходов пенсионеров

Правительство планирует два раза в год готовить доклад о социально-экономическом положении пенсионеров в стране. Анализировать ситуацию будет Высшая школа экономики, сообщил ТАСС .

Документы собираются составлять в 2026, 2028 и 2030 годах. На основе исследования правительство будет формировать предложения по устойчивому улучшению положения пожилых граждан.

Власти поручили ВШЭ публиковать отчеты и передавать их в Минтруд.

Ранее в России утвердили план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения до 2036 года. Власти планируют в том числе развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для пенсионеров.

Для этого в стране запустят специальные проекты и мероприятия, реализация планов будет завершаться докладом в Минтруд. Для россиян старше 50 лет и людей предпенсионного возраста создадут систему дополнительного профессионального образования с государственной поддержкой.