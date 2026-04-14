В России изменились правила подсчета стажа для пенсии по ряду категорий

Правила подсчета стажа для назначения пенсий для некоторых категорий граждан изменились в России. Нововведения затронут родителей близнецов, многодетные семьи и обладателей «сельского» стажа, сообщило РИА «Новости» .

По новым правилам в страховом стаже учитываются периоды отпусков по уходу за ребенком до полутора лет. Из изменений — отмена ограничений суммарного «декретного» стажа в шесть лет. Это позволит увеличить пенсии у родителей, имеющих пять и более детей.

Также уточнили правила расчета пенсий при работе в сельском хозяйстве. Нововведение дает право на доплату по старости и инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.Надбавка составляет 25% и сохраняется при переезде пенсионера в город.

Скорректировали также учет стажа для родителей близнецов. Теперь при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей. Ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа здесь тоже нет.

