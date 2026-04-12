Россияне раскрыли размер желаемой пенсии

Треть жителей России хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. РИА «Новости» ознакомилось с результатами исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Чаще всего участники опроса в качестве желаемой пенсии указывали 50 тысяч рублей. Такой ответ дали 35,4% респондентов», — говорится в материале.

Остальные опрошенные, за исключением 4,3% опрошенных, которым хватило бы и 25 тысяч рублей в качестве пенсионного обеспечения, назвали намного большие суммы. Исследователи отметили, что 14,6% респондентов хотели бы получать на пенсии 75 тысяч рублей, 20,7% — 100 тысяч рублей, еще 13,6% — 150 тысяч рублей. Максимальный размер — 200 тысяч рублей — оказался пенсией мечты для 4,1% опрошенных.

Согласно опросу, средний размер желаемой пенсии среди россиян составил 97 580 рублей. В реальности же только 18,9% респондентов заявили, что их пенсия будет соответствовать их мечтам. Остальные опрошенные посчитали, что она скорее всего не будет такой (46,4%) или же точно уверены, что не будет соответствовать их желаниям (34,7%).

Ранее в Социальном фонде сообщили о досрочном переводе пенсий за май пенсионерами, получающим денежные выплаты через банк.