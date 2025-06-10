В России допустили повышение планки многодетности

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предположила, что к 2050 году планка многодетности может вырасти. Семьи с тремя детьми могут перестать считаться многодетными, и на их место придут семьи с четырьмя или даже пятью детьми.

«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — процитировало детского омбудсмена РИА «Новости».

По словам Львовой-Беловой, содержать семью с тремя детьми вполне возможно: все они помещаются в машину и могут сесть за общий обеденный стол. А вот с четырьмя и более детьми ситуация уже сложнее. Уполномоченная вспомнила анекдот о воспитании детей.

«Помните анекдот про то, что с первым ребенком мы все стираем, гладим. Со вторым ребенком — стираем, иногда гладим, следим, чтобы он не ел из миски кота. С третьим ребенком — уже не стираем, не гладим, если ребенок ест из миски кота, то это проблема кота. Конечно, это очень утрировано, но на самом деле так оно и есть, потому что с каждым последующим ребенком ты спокойнее относишься к материнству», — сказала она.

Также Львова-Белова предложила ввести налоговые льготы для многодетных семей. По ее мнению, это поддержит семейную экономику.

Ранее в РПЦ призвали не пугать детей многодетностью и нищетой. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов также призвал изменить судебную практику по лишению родительских прав, чтобы не отбирать детей только из-за бедности. Кроме того, он предложил отменить условия выплаты алиментов на содержание детей.