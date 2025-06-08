«Это нормально». В РПЦ призвали не пугать детей многодетностью и нищетой

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Федор Лукьянов на фестивале «Троица в Троицке» призвал не внушать детям страх многодетности и нищеты. Его слова привело РИА «Новости ».

Лукьянов отметил, что многодетные семьи нельзя называть героями, ведь люди сами несут ответственность за такие решения.

«Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью», — сказал он.

Третий Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке» прошел с 6 по 8 июня. На нем обсудили укрепление духовно-нравственных ценностей и сохранения семейных устоев.

Ранее в РПЦ призвали не лишать родительских прав из-за бедности и отменить алименты.