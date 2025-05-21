В РПЦ призвали не лишать родительских прав из-за бедности

РПЦ предложила изменить судебную практику по лишению родительских прав, чтобы не отбирать детей только из-за бедности. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в ходе выступления на на Петербургском международном юридическом форуме, доклад оказался в распоряжении РИА «Новости» .

По его словам, необходимо исключить ситуации, когда у семей, не ведущих асоциальный образ жизни, но не имеющих хорошего финансового положения, могут отобрать детей. Особенно ее карательный уклон, когда по надуманному предлогу, например, сломанной кровати или отсутствия письменного стола, могут так поступить.

«[Надо] исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом РФ соответствующего разъяснения», — сказал иерей.

Он также предложил отменить условия выплаты алиментов на содержание детей по заявлению органа опеки или опекуна, если детей изымают из семьи по надуманному предлогу. И особенно, если родителей не лишили родительских прав.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина привел к подологу дочерей с гниющими пальцами и следами ожогов.