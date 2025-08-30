В России 31 декабря будет выходным днем

Нилов: на Новый год россияне отдохнут 12 дней, начиная с 31 декабря

В России 31 декабря официально сделали выходным днем в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Правительство приняло в 2024 году постановление, согласно которому в этом году 31 декабря будет выходным днем.

«Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», — пояснил парламентарий.

Всего россияне на новогодние праздники отдохнут 12 дней, учитывая еще выходные дни с 1 по 11 января 2026 года. Так получилось благодаря наложению нерабочих праздничных дней на выходные. Трудовой кодекс закрепил числа с 1 по 8 января как нерабочие, а 10 и 11 января выпали на субботу и воскресенье.

Рабочий день пришелся на пятницу, 9 января, поэтому его решили сделать выходным, обеспечив гражданам непрерывный отдых. Нилов назвал это самым оптимальным решением.

В этом году россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября.