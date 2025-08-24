В начале ноября россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Из постановления следует, что россиянам предстоит отдыхать в понедельник и вторник 3 и 4 ноября, а также в субботу и воскресенье 8 и 9 ноября. Рабочими будут три дня — среда, четверг и пятница, 4 ноября в России отмечается День народного единства.

Предшествующую неделю придется работать шесть дней — с субботы выходной перенесли на понедельник.

Новогодние каникулы в этом году продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

В этом году единственная шестидневная рабочая неделя — перед празднованием Дня народного единства. В прошлом году удлиненных недель было три — в апреле, октябре–ноябре и декабре.