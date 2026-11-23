При входе в детские сады начнут бесконтактно измерять температуру, чтобы не пускать в учреждение людей с признаками инфекционных заболеваний. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, с ними ознакомилось РИА «Новости» .

«В целях недопуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний (например детей, родителей (законных представителей), персонала, посетителей) при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом», — заявили в рекомендациях.

Сотрудника, отвечающего за измерение температуры, назначают на основании внутренних локальных актов учреждения. В документе отметили, что рекомендации создали для защиты здоровья детей и молодежи, профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, а также отравлений и обеспечения безопасных условий работы дошкольных образовательных организаций.

Ранее в Минпросвещения опровергли информацию о планах заменить иностранные игрушки в детсадах на матрешек.