В Роскомнадзоре высказались о работе Telegram в России
Роскомнадзор: новых ограничений к Telegram не применяется
Роскомнадзор не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram. Об сообщили в ведомстве РИА «Новости».
«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.
До этого российские пользователи пожаловались на медленную работу мессенджера и долгую загрузку медиафайлов.
В среду, 10 декабря, пользователи Telegram в России столкнулись с продолжительными сбоями. Причины возникших перебоев в работе приложения до сих пор неизвестны.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выступил за мощнейшую зачистку интернета.