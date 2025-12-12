В Роскомнадзоре высказались о работе Telegram в России

Роскомнадзор: новых ограничений к Telegram не применяется

Роскомнадзор не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram. Об сообщили в ведомстве РИА «Новости» .

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.

До этого российские пользователи пожаловались на медленную работу мессенджера и долгую загрузку медиафайлов.

В среду, 10 декабря, пользователи Telegram в России столкнулись с продолжительными сбоями. Причины возникших перебоев в работе приложения до сих пор неизвестны.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выступил за мощнейшую зачистку интернета.