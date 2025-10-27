Депутат Свинцов назвал себя сторонником мощнейшей зачистки интернета

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал опасения по поводу возможного появления новых форм мошенничества в ближайшем будущем. Об этом сообщило ИА НСН .

Депутат назвал себя сторонником масштабной зачистки Сети и предложил сосредоточиться на социальных сетях и различных платформах.

«Зачистки от бесконечного фейкового контента, от триллионов ботов, которые просто заполонили большинство социальных сетей. Мы должны понимать, с кем мы общаемся в соцсетях», — отметил парламентарий.

По его словам, особенно остро проблему усугубляет развитие технологий искусственного интеллекта. На взгляд Свинцова, последствия использования нейросетей пока не осознаются в полной мере.