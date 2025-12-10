Пользователи Telegram в России столкнулись с продолжительными сбоями

Пользователи в России столкнулись со сбоями и замедлением работы мессенджера Telegram. По их сообщениям, возникают сложности при загрузке и отправке фотографий и видео, операции происходят с существенной задержкой.

Количество жалоб на работу сервиса, по данным пользователей, достигает нескольких десятков в минуту. В соцсетях и на профильных ресурсах они выражают недовольство медленной работой мессенджера.

«У меня вообще пишет состояние „соединение“. Еще и „Сети нет“. Это что такое? Я целый день без мобильного интернета сижу», — приводятся примеры жалоб.

Причины возникших перебоев в работе приложения достоверно неизвестны. На данный момент мессенджер Telegram не попадает под угрозу блокировки на территории России.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил об опасениях по поводу возможного появления новых форм мошенничества в ближайшем будущем и назвал себя сторонником мощнейшей зачистки интернета.